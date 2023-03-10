- Хочу верить в то, что будет интрига. Главные конкуренты "Зенита" — "Спартак" и ЦСКА. Возможно, еще и "Ростов".
"Зенит" после 18 сыгранных туров набрал 45 очков и оторвался от своих ближайших преследователей на восемь очков. "Спартак" расположился на втором месте турнирной таблицы РПЛ с 37 очками. "Ростов" - третий с 35 очками. ЦСКА - пятый с 29. Отметим, что все из представленных команд, кроме "Зенита", потеряли очки в прошлом туре: "Спартак" сыграл вничью с "Уралом". "Ростов" и ЦСКА потерпели поражения от "Локомотива" и "Сочи" соответственно.
Источник: Sport24
Сычев: Главные конкуренты "Зенита" — "Спартак" и ЦСКА. Хочу верить в то, что будет интрига
Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычев назвал главных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство.
"Матч ТВ"