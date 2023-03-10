- Был бы рад отмене Fan ID. Говорят, причина в погоде. Нет, люди не идут на футбол только из-за Fan ID. Надо тогда это делать везде. В театрах, например. Почему именно футболистам внесли ограничения? Народ мучается и болельщиков на стадион не заманишь. Не думаю, что покупка квартир и машин даст положительный эффект.
Fan ID или паспорт болельщика - электронный документ, который с декабря 2022 года требуется во всех городах и на всех стадионах, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги, для посещения игр чемпионата России. Закон о данном документе подвергался обширной критике, особенно после старта второй части текущего сезона. По информации СМИ, в РФС объяснили низкую посещаемость первых матчей после зимнего перерыва плохой погодой, а не введением Fan ID. Депутаты КПРФ выступили с инициативой по смягчению законопроекта о карте болельщика.
Источник: Sport24
Иванов: люди не идут на футбол только из-за Fan ID. Надо тогда это делать везде. В театрах, например
Президент "Урала" Григорий Иванов выступил резко против Fan ID, заявив, что был бы рад отмене законопроекта.
РИА Новости