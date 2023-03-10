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Юрист Мугунянц: Малкома и Клаудиньо могут призвать в армию и отправить в войска. До 27 лет такое возможно

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Ведущий юрист компании "Антипризыв" Артем Мугунянц рассказал о воинской обязанности полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо после оформления российского гражданства.
Фото: РПЛ
- Как только они получат паспорт, они должны сделать регистрацию - временную или постоянную. После этого нужно прийти в военкомат по месту регистрации и написать заявление о постановке на воинский учет. После этого военкомат проведет медкомиссию, определит категорию годности, а потом пришлет повестку на призывную комиссию. Дальше их могут призвать на срочную службу и отправить в войска. До 27 лет такое возможно, - передает слова Мугунянца Sports.ru.

Ранее стало известно, что 26-летним бразильским атакующим полузащитникам петербургского "Зенита" Малкому и Клаудиньо указом Президента Российской Федерации в числе других лиц было одобрено получение гражданства России. По информации СМИ, российские паспорта футболисты смогут оформить весной 2023 года. Малкому 26 лет исполнилось 26 февраля, Клаудиньо - 28 января. Таким образом, футболисты могут подлежать призыву на срочную службу, который по текущему законодательству производится до достижения 27 лет, весной или осенью 2023 года.


Зенит Малком Клаудиньо
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