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Экс-форвард "Зенита" Юри Алберто: переход в "Коринтианс" - лучшее событие в моей футбольной карьере

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Бывший футболист "Зенита" из Бразилии Юри Алберто поделился мыслями по поводу перехода в "Коринтианс".
Фото: "Чемпионат"
- Лучшее, что когда либо случалось со мной в жизни – это моя дочь. А в футбольной карьере – переход в "Коринтианс", - приводит комментарий Алберто Globo.

Бразильский центрфорвард Юри Алберто был куплен "Зенитом" зимой 2022 года. За петербуржский коллектив бразилец сыграл 15 поединков, в которых сумел отметиться 6 голами и 4 ассистами. По итогам сезона 2021/2022 форвард вместе с петербуржцами завоевал золотые медали РПЛ. В летнее межсезонье Алберто отказался возвращаться в расположение "Зенита" и перебрался на правах аренды в "Коринтианс". С того момента игрок провел за бразильский клуб 37 встреч, в которых он смог 15 раз поразить ворота соперников, в также отметиться 6 результативными пасами. В это зимнее дозаявочное окно Алберто окончательно перешел в стан бразильского коллектива, подписав договор до декабря 2027 года.


Зенит Алберто Коринтианс
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