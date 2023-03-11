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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
14:00
УралНе начат
П1 4.1X 3.55П2 1.94
Ахмат
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.39X 3.4П2 3.05
Спартак
16:30
ФакелНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.6
Краснодар
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.75X 3.5П2 2.7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
15:00
КАМАЗНе начат
П1 2.07X 3.2П2 3.75

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
15:30
ЛиверпульНе начат
П1 7.2X 5.2П2 1.41
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Тоттенхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.46X 4.6П2 7.4
Лестер Сити
18:00
ЧелсиНе начат
П1 4X 3.65П2 2.01
Лидс Юнайтед
18:00
БрайтонНе начат
П1 4.1X 3.7П2 1.9
Кристал Пэлас
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.4X 5П2 1.39

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.29X 5.8П2 11
Эльче
18:15
ВальядолидНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.85
Сельта
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.22X 3.2П2 3.6
Валенсия
23:00
ОсасунаНе начат
П1 2.17X 3.2П2 3.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 2.85X 3.3П2 2.55
Наполи
20:00
АталантаНе начат
П1 1.7X 4.2П2 5.2
Болонья
22:45
ЛациоНе начат
П1 3.1X 3.1П2 2.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Герта
17:30
МайнцНе начат
П1 2.9X 3.4П2 2.5
Бавария
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.13X 10П2 18
РБ Лейпциг
17:30
Боруссия МНе начат
П1 1.44X 5П2 6.6
Айнтрахт
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.1X 3.5П2 3.6
Шальке-04
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 4.3X 3.85П2 1.82

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
19:00
РеннНе начат
П1 3.8X 3.45П2 2.06
Брест
23:00
ПСЖНе начат
П1 6.6X 4.9П2 1.46
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Зарема - о Смородской: бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором "Спартака"

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила на критику со стороны экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской.
ФК "Спартак"
- Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором "Спартака", поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте.

Ранее в одном из YouTube-шоу Ольга Смородская назвала Зарему Салихову "эскортницей", уверив, что супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна сама признавалась в этом. Обе женщины сейчас не работают в футболе: Смородская покинула пост президента "Локомотива" летом 2016 года, а Салихова вместе с мужем ушла из управления "Спартака" летом 2022 года.

Источник: Sport24


Салихова Смородская Карпин Спартак
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