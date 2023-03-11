- Бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором "Спартака", поэтому он с легкостью сгружал ей неликвид за приличные деньги. Это все, что надо знать о ней как о специалисте.
Ранее в одном из YouTube-шоу Ольга Смородская назвала Зарему Салихову "эскортницей", уверив, что супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна сама признавалась в этом. Обе женщины сейчас не работают в футболе: Смородская покинула пост президента "Локомотива" летом 2016 года, а Салихова вместе с мужем ушла из управления "Спартака" летом 2022 года.
Источник: Sport24
Зарема - о Смородской: бабка поплыла и приплыла. Она таяла от Карпина, когда он был гендиректором "Спартака"
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, ответила на критику со стороны экс-президента "Локомотива" Ольги Смородской.
ФК "Спартак"