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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
0 - 1 0 1
Урал2 тайм
Ахмат
16:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.46X 3.4П2 2.95
Спартак
16:30
ФакелНе начат
П1 1.38X 5.4П2 7.8
Краснодар
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.65X 3.55П2 2.8

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
1 - 0 1 0
КАМАЗ1 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
0 - 0 0 0
Ливерпуль1 тайм
П1 6.8X 4.9П2 1.43
Эвертон
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.85
Тоттенхэм
18:00
НоттингемНе начат
П1 1.48X 4.5П2 7
Лестер Сити
18:00
ЧелсиНе начат
П1 4.2X 3.65П2 1.96
Лидс Юнайтед
18:00
БрайтонНе начат
П1 4.2X 3.7П2 1.88
Кристал Пэлас
20:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.2X 4.9П2 1.4

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.23X 6.2П2 13
Эльче
18:15
ВальядолидНе начат
П1 2.65X 3.35П2 2.75
Сельта
20:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.14X 3.3П2 3.7
Валенсия
23:00
ОсасунаНе начат
П1 2.08X 3.2П2 4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
17:00
УдинезеНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.55
Наполи
20:00
АталантаНе начат
П1 1.79X 3.95П2 4.8
Болонья
22:45
ЛациоНе начат
П1 3.1X 3.05П2 2.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.6
Герта
17:30
МайнцНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.48
Бавария
17:30
АугсбургНе начат
П1 1.12X 10П2 19
РБ Лейпциг
17:30
Боруссия МНе начат
П1 1.42X 5.2П2 6.8
Шальке-04
20:30
Боруссия ДНе начат
П1 4X 3.7П2 1.92

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
19:00
РеннНе начат
П1 3.6X 3.4П2 2.14
Брест
23:00
ПСЖНе начат
П1 6.6X 4.9П2 1.46
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Президент "Оренбурга" Еремякин: в ближайшее время можем продлить контракт с Личкой

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о том, что клуб намерен пролонгировать соглашение с чешским специалистом Марцелом Личкой в ближайшее время.
Фото: ФК "Оренбург"
- У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время. Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, мы пришли к тому, что оптимальный вариант такой, - приводит комментарий Еремякина ТАСС.

Специалист из Чехии Марцел Личка был назначен наставником Оренбурга летом 2020 года. С того момента оренбуржцы под руководством чеха провели 106 поединков, в которых сумели одержать 62 победы, еще 16 встреч завершились вничью. Разница мячей составила 203 забитых и 137 пропущенных. Команда набрала 202 очка этот отрезок матчей. В сезоне 2021/2022 Личке удалось вывести "Оренбург" в РПЛ. В этом розыгрыше российского первенства оренбургский коллектив после 19 сыгранных туров находится на 7-й строчке. Клуб одержал 9 побед и имеет в своем активе 28 очков. Действующий контракт Марцела с "Оренбургом" завершается в конце июня этого года. В июле Личке исполнится 46 лет.


Оренбург Еремякин Личка
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