- У нас диалог состоялся. Клубом готовится предложение по условиям его личного контракта. В случае достижения консенсуса он будет подписан в ближайшее время. Допускаю, что срок контракта составит один год. Почему не больше? Когда обсуждали, мы пришли к тому, что оптимальный вариант такой, - приводит комментарий Еремякина ТАСС.
Специалист из Чехии Марцел Личка был назначен наставником Оренбурга летом 2020 года. С того момента оренбуржцы под руководством чеха провели 106 поединков, в которых сумели одержать 62 победы, еще 16 встреч завершились вничью. Разница мячей составила 203 забитых и 137 пропущенных. Команда набрала 202 очка этот отрезок матчей. В сезоне 2021/2022 Личке удалось вывести "Оренбург" в РПЛ. В этом розыгрыше российского первенства оренбургский коллектив после 19 сыгранных туров находится на 7-й строчке. Клуб одержал 9 побед и имеет в своем активе 28 очков. Действующий контракт Марцела с "Оренбургом" завершается в конце июня этого года. В июле Личке исполнится 46 лет.
Президент "Оренбурга" Еремякин: в ближайшее время можем продлить контракт с Личкой
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин рассказал о том, что клуб намерен пролонгировать соглашение с чешским специалистом Марцелом Личкой в ближайшее время.
Фото: ФК "Оренбург"