Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торпедо
0 - 1 0 1
УралЗавершен
Ахмат
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен
Спартак
3 - 2 3 2
ФакелЗавершен
Краснодар
3 - 1 3 1
ДинамоЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Акрон
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Эвертон
1 - 0 1 0
БрентфордЗавершен
Тоттенхэм
3 - 1 3 1
НоттингемЗавершен
Лестер Сити
1 - 3 1 3
ЧелсиЗавершен
Лидс Юнайтед
2 - 2 2 2
БрайтонЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
П1 8.6X 3.8П2 1.49

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал
3 - 1 3 1
ЭспаньолЗавершен
Эльче
1 - 1 1 1
ВальядолидЗавершен
Сельта
0 - 0 0 0
Райо Вальекано1 тайм
П1 2.04X 2.8П2 5
Валенсия
23:00
ОсасунаНе начат
П1 2.04X 3.25П2 4.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Наполи
0 - 0 0 0
АталантаПерерыв
П1 2.02X 2.68П2 5.5
Болонья
22:45
ЛациоНе начат
П1 3.2X 2.95П2 2.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
1 - 1 1 1
ШтутгартЗавершен
Герта
1 - 1 1 1
МайнцЗавершен
Бавария
5 - 3 5 3
АугсбургЗавершен
РБ Лейпциг
3 - 0 3 0
Боруссия МЗавершен
Шальке-04
0 - 0 0 0
Боруссия Д1 тайм
П1 4.1X 3.3П2 1.99

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Осер
0 - 0 0 0
РеннЗавершен
Брест
23:00
ПСЖНе начат
П1 6.8X 5П2 1.44
Реклама лига ставок Сделать ставку

Промес: важно ли для меня догнать Вагнера Лава и Сердара Азмуна? Это просто статистика

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Голландский футболист "Спартака" Квинси Промес поделился своим отношениям различным голевым рекордам.
Фото: ФК " Спартак"
- Важно ли для меня догнать Вагнера Лава и Сердара Азмуна? Это просто статистика. Для меня это не имеет особого значения. Мы идем от игры к игре, нам нужно побеждать, как команда, - приводит слова Промеса "Матч ТВ".

Сегодня "Спартак" сумел обыграть одного из аутсайдеров "Факел" (3:2). Ключевую роль в победе московского коллектива над воронежцами сыграл голландский нападающий Квинси Промес, который отправил в сетку ворот гостей два гола. Теперь на счету Квинси 101 голов за москвичей. При этом в РПЛ спартаковец сумел отличится 84 раза. И теперь входит в тройку самых результативных легионеров. До лидирующих иранца Сердара Азмуна и бразильца Вагнера Лава - 1 гол.


Промес Вагнер Лав Спартак Азмун
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Дубль Кади Боржеса помог "Краснодару" одержать волевую победу над "Динамо"
Хаджи: это безобразие - такие мячи, как у Соболева не засчитывать, чистый гол был, дикость какая-то 1 эксклюзив
Мудрик оформил ассист в матче с "Лестером". Это первое результативное действие украинца в 7 матчах за лондонцев
Промес: важно ли для меня догнать Вагнера Лава и Сердара Азмуна? Это просто статистика
Кечинов: Промес пропустил всю предсезонную подготовку, а играет как ни в чем не бывало, снова лучший впереди 2 эксклюзив
"Эвертон" минимально обыграл "Брентфорд" и покинул зону вылета АПЛ
Дубль Кейна принес "Тоттенхэму" победу над "Ноттингем Форест"
"Челси" обыгрывает "Лестер" в АПЛ, одерживая третью победу подряд
Выжить в Грозном. «Локомотив» удержал победу, оставшись без двух игроков
Абаскаль – о победе над "Факелом" в концовке: характер и достоинство 3
Абаскаль – о судействе Безбородова: иногда жаль, что парикмахер или барбер могут повлиять на игру 17
Дебютный гол Канселу помог "Баварии" обыграть "Аугсбург" и единолично возглавить таблицу Бундеслиги
"1+1 сегодня!" Соболев – об отмененном голе в ворота "Факела" 23
Салихова – о матче "Спартака" и "Урала": посещаемости нет, а футбольные судьи – это вечная боль 9
Лантратов – о победе вдевятером над "Ахматом": после второго удаления понял, что будет больше работы, будем окапываться 1