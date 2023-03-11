- Важно ли для меня догнать Вагнера Лава и Сердара Азмуна? Это просто статистика. Для меня это не имеет особого значения. Мы идем от игры к игре, нам нужно побеждать, как команда, - приводит слова Промеса "Матч ТВ".
Сегодня "Спартак" сумел обыграть одного из аутсайдеров "Факел" (3:2). Ключевую роль в победе московского коллектива над воронежцами сыграл голландский нападающий Квинси Промес, который отправил в сетку ворот гостей два гола. Теперь на счету Квинси 101 голов за москвичей. При этом в РПЛ спартаковец сумел отличится 84 раза. И теперь входит в тройку самых результативных легионеров. До лидирующих иранца Сердара Азмуна и бразильца Вагнера Лава - 1 гол.
Промес: важно ли для меня догнать Вагнера Лава и Сердара Азмуна? Это просто статистика
Голландский футболист "Спартака" Квинси Промес поделился своим отношениям различным голевым рекордам.
Фото: ФК " Спартак"