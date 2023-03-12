Полузащитник "Факела" Квеквескири: зимой был интерес от "Динамо"

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Зенит
3 - 2 3 2
ХимкиЗавершен
ЦСКА
4 - 0 4 0
Крылья СоветовЗавершен
Ростов
19:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.08X 3.25П2 3.95

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
4 - 1 4 1
НефтехимикЗавершен
Волгарь
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен
Краснодар-2
0 - 3 0 3
БалтикаЗавершен
Арсенал Тула
2 - 3 2 3
РодинаЗавершен
СКА-Хабаровск
0 - 1 0 1
Динамо Мх2 тайм
П1 13X 3.75П2 1.32
Шинник
19:00
ЕнисейНе начат
П1 3.1X 3.4П2 2.25

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Саутгемптон2 тайм
П1 3.8X 1.75П2 4.7
Фулхэм
0 - 3 0 3
Арсенал2 тайм
Вест Хэм
1 - 1 1 1
Астон Вилла2 тайм
П1 2.96X 1.87П2 5.7
Ньюкасл Юнайтед
19:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.68X 3.75П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Севилья
0 - 1 0 1
Альмерия1 тайм
П1 2.38X 3.7П2 2.78
Вильярреал
20:30
БетисНе начат
П1 1.83X 3.75П2 4.4
Атлетик
23:00
БарселонаНе начат
П1 3.25X 3.35П2 2.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 2 0 2
ТориноЗавершен
Верона
1 - 1 1 1
Монца2 тайм
П1 4.4X 1.67П2 4.5
Кремонезе
0 - 2 0 2
Фиорентина2 тайм
П1 180X 19П2 1.01
Рома
20:00
СассуолоНе начат
П1 1.74X 3.7П2 5.2
Ювентус
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.38X 4.7П2 9.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
1 - 0 1 0
ХоффенхаймПерерыв
П1 1.34X 4.5П2 12
Вердер
19:30
БайерНе начат
П1 3.35X 3.5П2 2.18
Вольфсбург
21:30
УнионНе начат
П1 2.5X 3.05П2 3.15

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Клермон
0 - 4 0 4
ЛансЗавершен
Аяччо
0 - 1 0 1
Монпелье2 тайм
П1 50X 6.2П2 1.15
Лорьян
1 - 0 1 0
Труа2 тайм
П1 1.2X 5.4П2 29
Нант
1 - 2 1 2
Ницца2 тайм
П1 36X 5.5П2 1.19
Анже
0 - 2 0 2
Тулуза2 тайм
П1 110X 16.5П2 1.02
Монако
19:05
РеймсНе начат
П1 1.9X 3.8П2 4
Марсель
22:45
СтрасбурНе начат
П1 1.52X 4.5П2 6.4
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Полузащитник "Факела" Квеквескири: зимой был интерес от "Динамо"

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Хавбек "Факела" Ираклий Квеквескири признался, что зимой им интересовалось столичное "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"
"Зимой был интерес от московского "Динамо", но лично со мной никто не связывался. Сейчас у меня действующий контракт с "Факелом". Я игрок воронежского клуба, и что будет дальше - не знаю. Перспективы? Живу сегодняшним днем и не знаю, что произойдет со мной завтра. Меня хорошо встретили в команде, и моя цель - сохранить команду в РПЛ", - приводит слова Квеквескири Sport24.

32-летний россиянин Ираклий Квеквескири, выступающий на позиции опорного хавбека, защищает цвета "Факела" с лета 2022 года. В этом сезоне футболист поучаствовал в 20 матчах за свой клуб во всех соревнованиях, в которых отметился 3 забитыми голами. Контракт Ираклия с воронежским коллективом завершается летом 2023 года. Рыночная стоимость Квеквескири, по данным авторитетного аналитического сайта Transferamаrkt, составляет 350 тысяч евро. Недавно представитель игрока заявил, что им интересуется московское "Динамо". "Факел" по итогам первой половины РПЛ с 14-ю очками располагается на 14-м месте.


Квеквескири Динамо Факел
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