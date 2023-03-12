"Зимой был интерес от московского "Динамо", но лично со мной никто не связывался. Сейчас у меня действующий контракт с "Факелом". Я игрок воронежского клуба, и что будет дальше - не знаю. Перспективы? Живу сегодняшним днем и не знаю, что произойдет со мной завтра. Меня хорошо встретили в команде, и моя цель - сохранить команду в РПЛ", - приводит слова Квеквескири Sport24.
32-летний россиянин Ираклий Квеквескири, выступающий на позиции опорного хавбека, защищает цвета "Факела" с лета 2022 года. В этом сезоне футболист поучаствовал в 20 матчах за свой клуб во всех соревнованиях, в которых отметился 3 забитыми голами. Контракт Ираклия с воронежским коллективом завершается летом 2023 года. Рыночная стоимость Квеквескири, по данным авторитетного аналитического сайта Transferamаrkt, составляет 350 тысяч евро. Недавно представитель игрока заявил, что им интересуется московское "Динамо". "Факел" по итогам первой половины РПЛ с 14-ю очками располагается на 14-м месте.
Полузащитник "Факела" Квеквескири: зимой был интерес от "Динамо"
Хавбек "Факела" Ираклий Квеквескири признался, что зимой им интересовалось столичное "Динамо".
Фото: "Матч ТВ"