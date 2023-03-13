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Защитник "Динамо" Сазонов - о матче с "Зенитом" в Кубке: хочу обыграть родной клуб и взять реванш

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Защитник "Динамо" Саба Сазонов рассказал о своей личной мотивации на матч с "Зенитом" в Кубке России.
ФК "Динамо"
- Нам легко себя мотивировать. Я говорю, что это последний шанс. Плюс я хочу обыграть свой родной клуб, играя за новую команду. Также, естественно, хочу взять реванш. Для нас матчи за Кубок — это шанс реабилитироваться и продолжить борьбу за трофей.

Саба Сазонов является воспитанником санкт-петербургского "Зенита". Защитник, принявший решение выступать за сборную Грузии на международном уровне, перешел в московское "Динамо" в 2021 году. За основную команду сине-бело-голубых 21-летний Сазонов не сыграл ни разу. За "Динамо" в текущем сезоне игрок обороны провел 23 матча без набранных баллов за результативность. "Зенит" и "Динамо" сыграют между собой 15 марта в рамках второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России в Санкт-Петербурге.

Источник: "Матч ТВ"


Кубок России Сазонов Зенит Динамо
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