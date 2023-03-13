- Нас учили, что голкипера во вратарской трогать нельзя. А нам засчитывают гол. Не хочется нагнетать, потому что мы сами не реализовали свои моменты. Судей критикуют и слева, и справа, так что оставим эти моменты.
36-летний Денис Глушаков дебютировал за "Пари Нижний Новгород" в Российской Премьер-Лиге в матче с "Ростовом" в 19-м туре (1:2). После первого гола ростовчан в матче главному арбитру встречи потребовалось посмотреть повтор VAR, однако Антон Фролов не изменил своего первоначального решения засчитать взятие ворот нижегородцев.
Источник: "Матч ТВ"
Глушаков: судей критикуют и слева, и справа, но нас учили, что голкипера во вратарской трогать нельзя
Полузащитник "Пари НН" Денис Глушаков высказался о работе судей в матче с "Ростовом" в 19-м туре РПЛ.
ФК "Пари НН"