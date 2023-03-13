- Доволен ли натурализацией Тикнизяна? Разве это натурализация? Он же не бразилец, не уругваец! У него фамилия армянская, корни армянские. Считаю, он имел такое право выбора. И рад, что такой качественный игрок выбрал сборную Армении!
Напомним, о том, что 23-летний защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян, являющийся уроженцем Санкт-Петербурга, принял решение выступать на международном уровне за сборную Армении, стало известно на прошлой неделе. Футболист получил вызов в армянскую национальную команду. Ожидается, что Тикнизян дебютирует за сборную Армении в ближайших матчах в конце марта.
Источник: Sport24
Байрамян: Тикнизян не бразилец и не уругваец! Рад, что такой качественный игрок выбрал сборную Армении!
Игрок "Ростова" Хорен Байрамян поддержал решение защитника "Локомотива" Наира Тикнизяна выступать за сборную Армении.
ФК "Ростов"