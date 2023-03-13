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Журналист Карпов: "Милан" может выкупить Сперцяна у "Краснодара" по окончании сезона

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Итальянский футбольный клуб "Милан" проявляет интерес к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: РИА Новости
По информации источника, "Милан" по окончании этого сезона может выкупить у "Краснодара" права на полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Сообщается, что краснодарский клуб хочет получить за футболиста 12 миллионов евро, однако миланцы готовы заплатить не более восьми. Ранее в СМИ писали, что действующий контракт между сторонами предусматривает отступные в размере 15 миллионов евро.

В минувшее зимнее трансферное окно в услугах уроженца Ставрополя были заинтересованы мадридский "Реал" и эйндховенский ПСВ. На счету Эдуарда 11 голов и 8 ассистов в 25 встречах этого сезона. Сам атакующий хавбек заявлял, что хотел бы сначала завоевать с "Краснодаром" какой-либо трофей, а затем уже попробовать свои силы в Европе. В июне Сперцяну исполнится 23 года.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова


Сперцян Краснодар Милан Российские трансферы
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