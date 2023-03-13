Об этом рассказал агент 21-летнего латиноамериканца. Обладатель бразильского и итальянского паспортов присоединился к сине-бело-голубым прошлым летом, заключив контракт на текущий сезон. Срок действия арендного соглашения с "Зенитом" истекает 30 июня. Контракт между "Коринтиансом" и Мантуаном рассчитан до конца сезона-2025/26.
Полузащитник провел за "Зенит" 20 игр в нынешней кампании, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Его команда уверенно идет на верхней строчке в турнирной таблице РПЛ, опережая главного конкурента на восемь очков.
Источник: РИА "Новости"
Полузащитник "Зенита" Мантуан не хочет возвращаться из аренды в "Коринтианс"
Бразильский хавбек "Зенита" Густаво Мантуан хочет остаться в "Зените" по окончании аренды.