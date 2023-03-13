– Каждый тур ловлю себя на мысли, что наших судей не обучили работе с VAR. Как они долго все делают – просто ужас. И ладно бы решения правильные понимали, но нет: стоят по пять минут, затягивают игру, и все равно умудряются ошибаться. В данный момент российские судьи – слабейшие в Европе, потому что не научились обращаться с новыми технологиями. Работают в замедленном режиме, приковывают к себе слишком много внимания. Так быть не должно, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
В матче между "Ростовом" и "Пари Нижний Новгород" (2:1) 30-летний арбитр Антон Фролов, являющийся самым молодым рефери РПЛ, допустил ряд грубых ошибок, включая ошибочно засчитанный гол после фола против голкипера волжан. В других матчах также имели место просчеты со стороны судей. Так, вторую игру кряду судьи отменяют забитые мячи нападающего "Спартака" Александра Соболева. В первом весеннем туре с "Уралом" отмена взятия ворот даже стоила красно-белым победы.
За одиннадцать туров до финиша сезона "Зенит" уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая главного конкурента "Спартак" на восемь баллов. "Ростов" идет третьим в таблице.
Канчельскис: российские судьи – слабейшие в Европе. Стоят по 5 минут, затягивают игру и все равно умудряются ошибаться
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Глазго Рейнджерс" Андрей Канчельскис раскритиковал качество судейства матчей первых весенних туров РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"