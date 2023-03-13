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Канчельскис: российские судьи – слабейшие в Европе. Стоят по 5 минут, затягивают игру и все равно умудряются ошибаться

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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Глазго Рейнджерс" Андрей Канчельскис раскритиковал качество судейства матчей первых весенних туров РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
– Каждый тур ловлю себя на мысли, что наших судей не обучили работе с VAR. Как они долго все делают – просто ужас. И ладно бы решения правильные понимали, но нет: стоят по пять минут, затягивают игру, и все равно умудряются ошибаться. В данный момент российские судьи – слабейшие в Европе, потому что не научились обращаться с новыми технологиями. Работают в замедленном режиме, приковывают к себе слишком много внимания. Так быть не должно, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

В матче между "Ростовом" и "Пари Нижний Новгород" (2:1) 30-летний арбитр Антон Фролов, являющийся самым молодым рефери РПЛ, допустил ряд грубых ошибок, включая ошибочно засчитанный гол после фола против голкипера волжан. В других матчах также имели место просчеты со стороны судей. Так, вторую игру кряду судьи отменяют забитые мячи нападающего "Спартака" Александра Соболева. В первом весеннем туре с "Уралом" отмена взятия ворот даже стоила красно-белым победы.

За одиннадцать туров до финиша сезона "Зенит" уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая главного конкурента "Спартак" на восемь баллов. "Ростов" идет третьим в таблице.


Канчельскис
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