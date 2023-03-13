По сведениям СМИ, тренерский штаб "Локомотива" принял решение предоставить отдых своему центрфорварду Артему Дзюбе. Футболист не полетел с командой на встречу нижней сетки плей-офф Кубка России, которая состоится в Тольятти, против "Акрона". Артем будет готовиться к матчу с "Краснодаром".
Артем Дзюба пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023 года. На счету лучшего бомбардира в истории российского первенства 4 встречи за столичный коллектив, в которых он сумел отметиться 3 голами. "Акрон" и "Локомотив" поборются за право выхода в следующий раунд Кубка России 14 марта. А уже 18 марта железнодорожники у себя дома примут "Краснодар" в рамках 20-го тура РПЛ.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Дзюба не сыграет с "Акроном". Артем получил отдых перед матчем с "Краснодаром"
Российский футболист "Локомотива" Артем Дзюба не сыграет в кубковом поединке против "Акрона".
Фото: ФК "Локомотив"