- С Лазарем все в порядке. Он не травмирован, - приводит комментарий Sport24.
В рамках 19-го тура "Урал" Виктора Гончаренко минимально в гостях переиграл аутсайдера российского первенства "Торпедо". Сербский правый вингер екатеринбуржцев Лазар Ранджелович, являющийся одним из лидеров команды, появился на футбольном поле с первых минут. Но в перерыве поединка футболист был заменен. В этом сезоне серб провел за шмелей 18 встреч, в которых ему удалось отметиться тремя точными попаданиями и 4 голевыми пасами. 14 марта "Урал" в рамках кубкового противостояния сыграет со "Спартаком".
Агент – о состоянии Ранджеловича: с Лазарем все в порядке. Он не травмирован
Агент сербского игрока "Урала" Лазара Ранджеловича Василлис Панагиотакис поделился информацией о состоянии футболиста.
Фото: "Матч ТВ"