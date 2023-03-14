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Малком - о бомбардирской гонке: она для меня не имеет никакого значения. Главное - брать титулы вместе с "Зенитом"

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Атакующий полузащитник "Зенита" Малком рассказал о своем отношении к соперничеству в гонке бомбардиров РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Для меня гонка бомбардиров не имеет никакого значения. Главное - брать титулы вместе с "Зенитом". Конечно, круто, что я в числе лучших бомбардиров, и, если все сложится, буду рад стать первым, но клубные успехи всегда выше личных. Я приехал в Петербург за командными трофеями и кубками, а не за индивидуальными премиями, которые приходят и уходят в зависимости от того, хороший или плохой сезон проводишь лично ты", - приводит слова Малкома пресс-служба "Зенита".

Напомним, полузащитник "Зенита" Малком в домашнем матче 19 тура РПЛ с "Химками"(3:2) забил свои 15-й и 16-й голы в текущем чемпионате и таким образом догнал полузащитника "Спартака" Квинси Промеса в гонке лучших бомбардиров РПЛ.

Малком пополнил состав "Зенита" летом 2019 года, перебравшись из "Барселоны". В текущем сезоне на счету 26-летнего атакующего хавбека 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отличился 19 забитыми мячами и 7 раз ассистировал партнерам. "Зенит" на данный момент с 8-очковым отрывом лидирует в турнирной таблице РПЛ. Второе место за 11 туров до конца первенства занимает столичный "Спартак".


Малком Промес Зенит
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