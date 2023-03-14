- Не стоит ли красно-белым стоит сосредоточиться на выигрыше Кубка России, поскольку отставание от "Зенита" в чемпионате составляет 8 очков? Думаю, что они будут бороться за Кубок в полной боевой готовности, а также по итогам чемпионата придут в равных очках с "Зенитом", и будет переигровка за достижение золотых медалей, - передает слова Кавазашвили "Спорт день за днем".
Московский "Спартак" в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает второе место, набрав 40 очков после 19 проведенных матчей. Отставание красно-белых от лидирующего в чемпионате петербургского "Зенита" составляет 8 очков.
В случае равенства очков по итогам чемпионата обладателя золотых медалей определят результаты личных встреч - в первом круге сине-бело-голубые победили "Спартак" на выезде 2:1, во втором круге соперники еще не играли между собой. Дополнительный матч для определения чемпиона при равенстве очков у лидеров (так называемый "Золотой матч") был отменен в Российской премьер-лиге в 2003 году и более не применялся.
Кавазашвили: "Спартак" и "Зенит" закончат чемпионат с равным количеством очков, будет переигровка за золото
Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил перспективы красно-белых в чемпионате России.
Фото: РПЛ