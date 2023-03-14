– Эта новость не связана с нашим клубом напрямую. Будет ли клуб рассматривать возможность подачи протеста? Сейчас идет игра, и мы рассчитываем победить, прежде всего, на поле, – цитирует ответ пресс-службы "Акрона" "СЭ".
Ранее стало известно, что капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов должен был пропустить выездной матч Кубка России с "Акроном" из-за перебора желтых карточек. Полузащитник заработал по предупреждению в двух последних кубковых играх в составе "Локомотива". Таким образом, столичному клубу грозит техническое поражение со счетом 0:3 в соответствии с пунктом 15.4 регламента Кубка России-2022/23.
В матче 1/4 финала Кубка России между "Акроном" и "Локомотивом" завершился первый тайм. Хозяева впереди со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Сергея Макарова. Победитель встречи выйдет в полуфинал Пути регионов. Из-за микроповреждения в матче не принимает участие нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба.
Напомним, год назад аналогичная ситуация произошла в кубковом матче "Локомотива" против "Енисея". Тогда на поле вышел чешский форвард Ян Кухта, который должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек. "Железнодорожники" избежали технического поражения и крупно уступили красноярскому клубу 0:4.
Пресс-служба "Акрона" – о возможном техническом поражении "Локомотива": мы рассчитываем победить, прежде всего, на поле
Пресс-служба "Акрона" отреагировала на информацию о том, что клубу из Тольятти должны присудить победу над "Локомотивом" со счетом 3:0 из-за незаконного участия в игре Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"