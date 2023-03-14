– "Локомотив" получит техническое поражение в матче с "Акроном" и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника. Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со "Спартаком". Начальник команды, бывший арбитр Кузнецов, видимо, забыл, что по регламенту турнира для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре.
Перед игрой с "Акроном" ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение. Ответственность понесет клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты – получили протоколы, и все, – приводит слова Федотова "Чемпионат".
Ранее стало известно, что капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов должен был пропустить выездной матч Кубка России с "Акроном" из-за перебора желтых карточек. Полузащитник заработал по предупреждению в двух последних кубковых играх в составе "Локомотива". Таким образом, столичному клубу грозит техническое поражение со счетом 0:3 в соответствии с пунктом 15.4 регламента Кубка России-2022/23.
В матче 1/4 финала Кубка России между "Акроном" и "Локомотивом" завершился первый тайм. Хозяева впереди со счетом 1:0 благодаря быстрому голу Сергея Макарова. Победитель встречи выйдет в полуфинал Пути регионов. Из-за микроповреждения в матче не принимает участие нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба.
Напомним, год назад аналогичная ситуация произошла в кубковом матче "Локомотива" против "Енисея". Тогда на поле вышел чешский форвард Ян Кухта, который должен был пропустить игру из-за перебора желтых карточек. "Железнодорожники" избежали технического поражения и крупно уступили красноярскому клубу 0:4.
Экс-арбитр РПЛ Федотов: "Локомотив" получит техническое поражение в матче с "Акроном" и вылетит из Кубка России
Бывший судья чемпионата России Игорь Федотов рассказал, какие санкции грозят "Локомотиву" за участие в матче дисквалифицированного полузащитника Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"