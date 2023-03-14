- Если ЭСК признаёт, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота "Факела", так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота "Урала" и показать жёлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против "Спартака", - приводит комментарий Федотова "Чемпионат".
В эти минуты в Москве проходит поединок Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" (1:0, идет перерыв). Столичный коллектив открыл счет на 21-й минуте благодаря точному удару голландского нападающего Квинси Промеса. В ассистентах выступил португалец Томаш Тавареш, оформивший свое первое результативное действие за москвичей. На 24-й минуте игры в штрафной площадке екатеринбуржцев произошел спорный эпизод, в ходе которого защитник шмелей Сильвие Бегич рукой попал в область лица хавбеку Спартака Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Сергей Карасев определил продолжить игру. ВАР его решение поддержал. Сегодня СМИ сообщили о том, что ЭСК подтвердил правильность назначения пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Факелом" (3:2).
Экс-арбитр Федотов: "Спартак" должен был получать право на пенальти в матче с "Уралом"
Бывший российский рефери Игорь Федотов рассказал о том, что "Спартак" должен был бить пенальти в матче против "Урала" в Кубке России.
скриншот трансляции "Матч ТВ"