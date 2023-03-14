Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Акрон
1 - 1 (П 7 - 6) 1 176)
ЛокомотивЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
УралЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Порту
23:00
ИнтерНе начат
П1 2.95X 3.35П2 2.6
Манчестер Сити
23:00
РБ ЛейпцигНе начат
П1 1.39X 5.4П2 8.6
Реклама лига ставок Сделать ставку

Экс-арбитр Федотов: "Спартак" должен был получать право на пенальти в матче с "Уралом"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший российский рефери Игорь Федотов рассказал о том, что "Спартак" должен был бить пенальти в матче против "Урала" в Кубке России.
скриншот трансляции "Матч ТВ"
- Если ЭСК признаёт, что Безбородов правильно назначил 11-метровый в ворота "Факела", так как был контакт руки и лица, то и тут надо было назначить пенальти в ворота "Урала" и показать жёлтую карточку игроку гостей. Это ошибка против "Спартака", - приводит комментарий Федотова "Чемпионат".

В эти минуты в Москве проходит поединок Пути РПЛ Кубка России между "Спартаком" и "Уралом" (1:0, идет перерыв). Столичный коллектив открыл счет на 21-й минуте благодаря точному удару голландского нападающего Квинси Промеса. В ассистентах выступил португалец Томаш Тавареш, оформивший свое первое результативное действие за москвичей. На 24-й минуте игры в штрафной площадке екатеринбуржцев произошел спорный эпизод, в ходе которого защитник шмелей Сильвие Бегич рукой попал в область лица хавбеку Спартака Кристоферу Мартинсу. Главный арбитр встречи Сергей Карасев определил продолжить игру. ВАР его решение поддержал. Сегодня СМИ сообщили о том, что ЭСК подтвердил правильность назначения пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Факелом" (3:2).


Федотов Спартак Урал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Гол Промеса не помог "Спартаку" обыграть "Урал" в первом матче 1/2 финала плей-офф Пути РПЛ Кубка России 14
"Челси" не заинтересован в трансфере Неймара
Украина исключена из заявки Португалии и Испании на проведение ЧМ-2030. Её место займёт Марокко 6
Экс-арбитр Федотов: "Спартак" должен был получать право на пенальти в матче с "Уралом" 4
ЭСК признала правильным решение Безбородова назначить пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Факелом" 15
"Акрон" – о победе над "Локомотивом": утилизируем подвижной состав с 1996-го
Полоз: пока мне никто не предлагал продлевать контракт с "Ростовом" 1
«Акрон» выбил «Локомотив» из Кубка России, но москвичам всё равно бы засчитали поражение. Как это возможно? 3
Гендиректор "Акрона" Власов: изучили бы возможность подачи протеста в случае поражения от "Локомотива"
Кавазашвили: "Спартак" должен сделать "золотой" дубль - выиграть Кубок и чемпионский титул 16
Агент Баринова – о возможном техническом поражении "Локомотива": компетентные органы разберутся 1
Анчелотти: Кварацхелия – отличный футболист. У него отличная связка с Осимхеном 2
"Акрон" в серии пенальти из 16 ударов выбил из Кубка России "Локомотив" 23
Уткин – о матче "Акрона" и "Локомотива": просто огнище огненное! И сравните, как в упаднической АПЛ, позорище-то какое
Официально: ФИФА утвердила изменения формата чемпионата мира 5