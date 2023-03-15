– Какие у меня отношения с Артемом Дзюбой? Никакие. Может, если встретимся, будем общаться, поприветствуем друг друга, поговорим. Но сейчас не общаемся. У нас же была с ним драка? Ну да, была. Но потом все утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало, – цитирует Лодыгина Sport24.
Инцидент между бывшими одноклубниками произошел осенью 2016 года. В том сезоне Лодыгин и Дзюба играли в "Зените". После поражения в выездном матче чемпионата России от "Краснодара" (1:2) нападающий кинулся на вратаря с кулаками. Артем был возмущен тем, что Юрий не сумел отразить удар через себя Окриашвили. Футболистов удалось растащить их партнерам.
В настоящее время 32-летний Лодыгин защищает цвета греческого "Панатинаикоса", а 34-летний Дзюба играет в московском "Локомотиве".
Лодыгин – о драке с Дзюбой: ну да, была. Но потом все утихло
Голкипер греческого "Панатинаикоса" Юрий Лодыгин рассказал об отношениях с нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой после драки.
Фото: ФК "Зенит"