- Совокупность факторов. Достаточно плотный календарь. Мы дали Мише Кержакову отдохнуть. Ну, и Саша Васютин хорошо проявил себя и получил возможность выйти в основном составе, - приводит комментарий Семака "Матч ТВ".
В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит кубковый матч между "Зенитом" и "Динамо" (0:1, идет первый тайм). В основе коллектива из Санкт-Петербурга вышел воспитанник петербуржцев Александр Васютин. Это его первый матч после возвращения в родную команду. Всего за "Зенит" россиянин провел всего 4 официальных поединка. Ранее Васютин защищал цвета шведского "Юргордена", за который провел 19 поединков. В них Александр пропустил 13 мячей и 10 раз сыграл на ноль. В этом сезоне Васютин стал 4-м вратарем, сыгравшим в основном составе. Ранее рамку ворот "Зенита" защищали Михаил Кержаков, Даниил Одоевский и бразилец Иван.
Семак – о Васютине в воротах: Александр хорошо проявил себя и получил возможность выйти в основе
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу своего решения выпустить в стартовом составе вратаря Александра Васютина в матче против "Динамо" в рамках Кубка России.
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