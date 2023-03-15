- Это сто процентов пенальти, это фол по неосторожности. Кукуляк находился в идеальной позиции, он должен был назначить пенальти. Кукуляк поплыл, испугался, вы же видели его лицо. Просто беспредел. Думаю, что, может, Каманцеву уже пора уйти. Я просто не понимаю, как они будут оправдывать это решение. Это ужас, - приводит мнение Федотова "РБ Спорт".
"Зенит" у себя дома проиграл Динамо в серии 11-метровых. Голкипер столичного клуба Игорь Лещук отбил два удара от Далера Кузяева и Дугласа Сантоса. Основные 90 минут закончились со счетом 1:1. На 68-й минуте в штрафной площадке петербуржцев коллектива произошел спорный эпизод, в ходе которого бразильский атакующий полузащитник Клаудиньо ударил по ноге форварда динамовцев Константина Тюкавина. Калужанин Евгений Кукляк, судивший матч, никак не отреагировал на эпизод. Но ВАР не согласился с его решение и Павел Кукуян позвал рефери пересмотреть момент. Даже после просмотра эпизода на мониторе ВАР Кукуляк не стал менять своего решения. По итогам матча команда Славиши Йокановича проходит дальше, а "Зенит" выбывает из турнира.
Экс-арбитр Федотов: Кукуляк не назначил стопроцентный пенальти в ворота "Зенита". Может, Каманцеву пора уйти?
Известный российский судья Игорь Федотов поделился своим мнение по поводу спорного эпизода в штрафной площади "Зенита" в матче с "Динамо" (1:1, 4:5 пен.) в плеф-офф Пути регионов Кубка России.
скриншот трансляция "Матч ТВ"