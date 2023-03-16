– Судейские решения сложно как-то комментировать. Контакт был. Не знаю, почему судья не назначил 11-метровый удар. Но нужно признать, что момент непростой.
Если брать игру, то в принципе матч равный. Только во втором тайме "Динамо" выглядело чуть лучше, "Зениту" было тяжело. Вот, что значит отсутствие Малкома и Барриоса. Без них "Зенит" становится обычной командой. Убери легионеров из "Зенита" – и все станет ясно, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Главным действующим лицом кубкового поединка между "Зенитом" и "Динамо" стал калужанин Евгений Кукуляк, который принял решение не назначать 11-метровый в ворота петербуржцев в эпизоде столкновения Клаудиньо и Тюкавина. Отметим, что рефери из Сочи Павел Кукуян, сидевший на ВАР, не согласился с решением арбитра в поле и позвал его к монитору. Отметим, что президентом РФС является Александр Дюков, ранее работавший в "Зените". Матч между клубом из Северной столицы и москвичами проходил в Санкт-Петербурге.
Напомним, команда Сергея Семака была вынуждена выступать в нижней сетке Кубка России после того, как заняла только третье место в квартете на групповой стадии Кубка России. В первом раунде плей-офф Пути регионов "Зенит" разгромил "Волгу" в Ульяновске. Накануне сине-бело-голубые окончательно выбыли из борьбы за трофей после домашнего поражения от московского "Динамо". Основное время встречи завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти гости оказались сильнее - 5:4.
Александр Мостовой: без Малкома и Барриоса "Зенит" становится обычной командой. Убери легионеров – и все станет ясно
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой проанализировал причины поражения "Зенита" в кубковом матче от московского "Динамо" (1:1, 4:5 по пенальти).
Фото: ФК "Зенит"