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Наставник "Пари НН" Горлов: осторожный матч со стороны "Ростова", мы больше владели мячом относительно выездной игры

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Главный тренер "Пари НН" Артем Горлов поделился своими соображениями по поводу поражения от "Ростова" (0:1) в плей-офф Пути регионов Кубка России.
Фото: "Пари НН
- Был равный матч, удавалось правильно перестраиваться в обороне и позиционно атаковать. Хотелось бы больше быстрых атак и доставок в штрафную. Осторожный матч со стороны "Ростова", мы больше владели мячом относительно выездной игры. Но это все должно перерастать в моменты, а их было обоюдно немного, - приводит мнение Горлова "Матч ТВ".

"Пари НН" назначил Артема Горлова своим новым наставником в январе 2023 года. Это назначение связано с тем, что Михаил Галактионов покинул клуб и ушел в "Локомотив". Руководство нижегородского клуба заметило тренера благодаря успешному выступлению его с "Енисеем" в Первой лиге (4 место по итогам осенней части сезона).

Нижегородцы под руководством молодого тренера провели 4 встречи в РПЛ и Кубке России, одержав всего одну победу на петербургской "Звездой" (2:0) Дмитрия Комбарова в первом раунде плей-офф нижней сетке Кубка России. За этим положительным результатом последовали неудачи. Сначала коллектив пропустил 3 безответных мяча от лидера российского первенства "Зенита", а затем дважды проиграл "Ростову" – 1:2 в РПЛ и 0:1 в Кубке России. Борьбу за трофей Кубка России нижегородский коллектив прекратил. Свою первую победу у руля "Пари НН" Горлов попробует одержать против аутсайдера РПЛ "Торпедо" из Москвы.


Кубок России Горлов Нижний Новгород Ростов
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