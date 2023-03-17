"Хороший эмоциональный матч. На трибунах было очень много болельщиков. Прекрасная атмосфера. Футбол совершенно другой, когда на стадионе много людей. Кубок всегда преподносит нам неожиданности. Все думали, что "Зенит" и "Локомотив" пройдут дальше, но этого не случилось. Этим он и интересен. Судейские ошибки? Я не могу это комментировать. В этих решениях я ничего не могу понять", - цитирует Семина "СЭ".
Матч второго этапа четвертьфинала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" завершился ничьей 1:1 и победой гостей в серии пенальти со счетом 5:4. На 62 минуте матча при счете 1:1 в штрафной площади "сине-бело-голубых" произошел эпизод, повлекший за собой скандальное судейское решение - главный рефери Евгений Кукуляк не назначил 11-метровый удар за нарушение правил со стороны полузащитника Клаудиньо по отношению к нападающему Константину Тюкавину. Такое решение Кукуляк принял после личного просмотра видеоповтора инцидента.
Семин - о судейских ошибках в матче "Зенит" - "Динамо": в этих решениях я ничего не могу понять
Экс-наставник "Локомотива" и сборной России Юрий Семин прокомментировал вылет "сине-бело-голубых" из Кубка России после поражения в серии пенальти с московским "Динамо" (1:1, пен. 4:5).
Фото: ФК "Локомотив"