Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем
23:00
НьюкаслНе начат
П1 5.4X 3.85П2 1.68

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вальядолид
23:00
АтлетикНе начат
П1 4.2X 3.7П2 1.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
СпецияНе начат
П1 1.85X 3.8П2 4.2
Аталанта
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.46X 4.8П2 6.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия М
22:30
ВердерНе начат
П1 1.86X 3.95П2 4

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
23:00
НантНе начат
П1 1.62X 4.2П2 5.4
Реклама лига ставок Сделать ставку

Мануэл Фернандеш: Смородская должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш отреагировал на обвинения со стороны бывшего президента клуба Ольги Смородской в пьянках и прогулах тренировок.
Фото: ФК "Локомотив"
Будучи гостем YouTube-программы "Коммент.Шоу", Ольга Смородская обвинила Мануэла Фернандеша в чрезмерном употреблении алкоголя и пропуске тренировок без уважительной причины.

– Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из-за обменного курса. И я сказал "нет".

Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что-то подозрительное.

В конце концов Смородская должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов, – приводит слова Фернандеша Metaratings.

Мануэл Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 годы. За эти сезоны 37-летний португалец, имеющий паспорт Кабо-Верде, выиграл в составе "железнодорожников" чемпионат России и три раза завоевал Кубок страны. За его плечами 144 игры в красно-зеленой майке и тридцать четыре забитых мяча. Он также сделал 29 ассистов партнерам.

Ранее Ольга Смородская вступила в треш-ток с супругой бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна. Зарема Салихова назвала 66-летнюю женщину "Мостовым в юбке" и даже грозила подать иск в суд за оскорбления. Известный адвокат Александр Добровинский, оценивая перспективы иска, не рекомендовал Салиховой обращаться в инстанции.


Фернандеш Смородская Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Черчесов: в условном "Милане" Кварацхелия мог бы не достичь того же успеха. "Наполи" – шажок для перехода в суперклуб
Поттер – о мадридском "Реале" в 1/4 финала: я чувствую воодушевление. "Челси" постарается выиграть Лигу чемпионов
Салихова – о восьми "спартаковцах": грустно, что этот талантливый состав будет играть не с лучшими сборными Европы
Александр Мостовой – о перспективах Соболева в Европе: зачем уезжать, если нас и здесь неплохо кормят? 5
"Обстоятельства заставили нас отступить в кубке". Капитан "Зенита" Дуглас Сантос обратился к болельщикам на русском 7
УЕФА объявил имена лучших игроков недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы
Ловчев – о составе сборной: "Зенит" принял решение поставить все на финансовую сторону, "Спартак" пошел иным путем 1
Официально: сборная России подтвердила проведение товарищеской игры с Ираном
Нагельсманн – о "Ман Сити" в 1/4: если в итоге мы завоюем титул, никто не скажет, что "Баварии" повезло со жребием
Аршавин – о восьми "спартаковцах" в сборной России: костяк "Спартака" составляют россияне, костяк "Зенита" – бразильцы 4
Россия упала на рекордно низкое 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА 7
Мануэл Фернандеш: Смородская должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов 4
Гол Кичина принес "Енисею" победу над "Арсеналом" в стартовом матче 23-го тура Первой лиги 1
Зарема: полиграф был введен, чтобы понимать, правда ли судья низкоквалифицированный, либо "столик был забронирован" 8
Левандовски – о критике: порой люди думают, что мы машины, роботы 1