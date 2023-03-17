Будучи гостем YouTube-программы "Коммент.Шоу", Ольга Смородская обвинила Мануэла Фернандеша в чрезмерном употреблении алкоголя и пропуске тренировок без уважительной причины.
– Если бы я не появился на тренировке, клуб мог бы расторгнуть мой контракт, потому что это нарушение контракта. Ольга хотела, чтобы я отказался от денег из декабрьской зарплаты из-за обменного курса. И я сказал "нет".
Она должна сказать, что заставляла меня делать рандомные анализы крови утром перед тренировкой, и люди шпионили за мной, даже просили моего швейцара связаться с клубом, если он увидит что-то подозрительное.
В конце концов Смородская должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов, – приводит слова Фернандеша Metaratings.
Мануэл Фернандеш защищал цвета "Локомотива" с 2014 по 2019 годы. За эти сезоны 37-летний португалец, имеющий паспорт Кабо-Верде, выиграл в составе "железнодорожников" чемпионат России и три раза завоевал Кубок страны. За его плечами 144 игры в красно-зеленой майке и тридцать четыре забитых мяча. Он также сделал 29 ассистов партнерам.
Ранее Ольга Смородская вступила в треш-ток с супругой бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна. Зарема Салихова назвала 66-летнюю женщину "Мостовым в юбке" и даже грозила подать иск в суд за оскорбления. Известный адвокат Александр Добровинский, оценивая перспективы иска, не рекомендовал Салиховой обращаться в инстанции.
Мануэл Фернандеш: Смородская должна объяснить, почему она покинула клуб под обвинениями в краже денег от трансферов
Экс-полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш отреагировал на обвинения со стороны бывшего президента клуба Ольги Смородской в пьянках и прогулах тренировок.
Фото: ФК "Локомотив"