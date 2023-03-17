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Игрок "Урала" Егорычев: речи Гончаренко захватывают дух. Ему подошла бы профессия оратора

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Российский футболист "Урала" Андрей Егорычев высказался по поводу наставника команды Виктора Гончаренко.
Фото: ФК "Урал"
- Он очень тонко чувствует момент, и это его большой плюс. Можно сказать, изюминка, которая влияет на команду и это видно. Его речи правда захватывают дух. Думаю, ему бы подошла профессия оратора, - приводит слова Егорычева Sport24.

Специалист из Беларуси Виктор Гончаренко известен российским любителям футбола по работе в "Кубани", "Уфе" и ЦСКА, "Краснодаре" и "Урале". Всего в РПЛ тренер провел 277 поединков, в которых сумел одержать 132 победы. Отметим, что работая в армейском коллективе, белорусу удалось дважды обыграть испанского гранда "Реал" (1:0 и 3:0) в ЛЧ. С текущего сезона Гончаренко трудится в "Урале". С екатеринбуржцами Виктор провел 23 встречи (13 побед, 5 ничьих и 5 поражений). В данный момент "шмели" имеют рекордную для своего клуба беспроигрышную серию. Которая составляет 16 матчей. После 19 туров оранжево-черные располагаются на 10-й строчке.


Урал Егорычев Гончаренко
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