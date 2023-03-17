- Можно ли считать Квинси легендой "Спартака"? Нет, конечно. Легенда — это тот, кто отыграл в там 10 лет. Только потом можно стать легендой. Нужно подождать. Нельзя делать скоропалительные выводы, - приводит мнение Орлова Sport24.
За свою карьеру в России 31-летний голландский вингер Квинси Промес провел за "Спартак" 205 встреч, в которых ему удалось отметиться 102 голами, а также и отдать 50 результативных пасов. Голландец проводит ударно текущий сезон. Футболист набрал 21+ 9 по системе гол плюс пас в 28 поединках за коллектив из Москвы. Промесу требуется на гол примерно 115 игровых минут. В 19-м туре против "Факела" (3:2) спартаковец сумел отметится 100 голами за москвичей. После этого достижения среди бывших игроков "Спартака" и других клубов возникла дискуссия по поводу того, входит ли Промес в число легенд московского клуба. Свой 103 гол за "Спартак" Квинси будет иметь возможность забить в ворота "Оренбурга" в 20-м туре российского первенства.
Орлов: Промес - не легенда "Спартака". Легенда - это тот, кто отыграл там 10 лет
Российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился своей точкой зрения по поводу того, является ли Квинси Промес легендой "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"