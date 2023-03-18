- Считаю, что пенальти был. Сейчас вроде как судьи в первый раз ошиблись в пользу "Зенита". Но они ошибались и раньше — и по пенальти, и по голам. Так что ничего нового не произошло! Это "Зенит", судьи им всегда помогают. Хочет или не хочет судья, на него давит большой клуб, поэтому они помогают "Зениту", когда обслуживают их матчи.
Миодраг Божович говорит о моменте в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России между "Зенитом" и "Динамо", который проходил в Санкт-Петербурге. В первом тайме главный судья встречи Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти после жесткого стыка полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо с нападающим москвичей Константином Тюкавиным. Судья не назначил 11-метровый удар даже после просмотра видеоповтора на VAR. Этот инцидент был признан ошибкой Кукуляка, который был отстранён от дальнейшей работы на матчах РПЛ на неопределённый срок.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Божович - о моменте с Тюкавиным: в РПЛ ничего нового не происходит! Это "Зенит", судьи им всегда помогают
Бывший главный тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович заявил, что судьи часто принимают решения в пользу "Зенита".
ФК "Арсенал Тула"