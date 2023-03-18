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Российская премьер-лига

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Оренбург
12:00
СпартакНе начат
П1 3.25X 3.75П2 2.07
Урал
14:15
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.9
Факел
16:30
СочиНе начат
П1 3.45X 3.5П2 2.15
Локомотив
19:30
КраснодарНе начат
П1 2.5X 3.5П2 3

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
15:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.37X 3.25П2 3.05
КАМАЗ
17:00
РубинНе начат
П1 3.95X 3.5П2 1.92

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Саутгемптон
18:00
ТоттенхэмНе начат
П1 4.2X 3.6П2 1.9
Брентфорд
18:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.95X 3.7П2 3.95
Вулверхэмптон
18:00
Лидс ЮнайтедНе начат
П1 2.36X 3.2П2 3.3
Астон Вилла
18:00
БорнмутНе начат
П1 1.77X 3.75П2 4.8
Челси
20:30
ЭвертонНе начат
П1 1.57X 4П2 6.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
16:00
КадисНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.7
Райо Вальекано
18:15
ЖиронаНе начат
П1 2.15X 3.25П2 3.75
Эспаньол
20:30
СельтаНе начат
П1 2.9X 3.05П2 2.75
Атлетико
23:00
ВаленсияНе начат
П1 1.58X 4П2 6.4

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монца
17:00
КремонезеНе начат
П1 1.94X 3.45П2 4.3
Салернитана
20:00
БолоньяНе начат
П1 3.65X 3.3П2 2.16
Удинезе
22:45
МиланНе начат
П1 3.35X 3.3П2 2.27

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
17:30
ГертаНе начат
П1 2.18X 3.45П2 3.45
Бохум
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 5.8X 4.4П2 1.57
Штутгарт
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 2.34X 3.35П2 3.15
Аугсбург
17:30
ШалькеНе начат
П1 2.44X 3.4П2 3
Боруссия Д
20:30
КельнНе начат
П1 1.51X 4.8П2 6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
19:00
ЛилльНе начат
П1 3.4X 3.65П2 2.11
Ланс
23:00
АнжеНе начат
П1 1.27X 6.4П2 11

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20:45
БёрнлиНе начат
П1 1.22X 7П2 13
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Божович - о моменте с Тюкавиным: в РПЛ ничего нового не происходит! Это "Зенит", судьи им всегда помогают

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Бывший главный тренер нескольких российских клубов Миодраг Божович заявил, что судьи часто принимают решения в пользу "Зенита".
ФК "Арсенал Тула"
- Считаю, что пенальти был. Сейчас вроде как судьи в первый раз ошиблись в пользу "Зенита". Но они ошибались и раньше — и по пенальти, и по голам. Так что ничего нового не произошло! Это "Зенит", судьи им всегда помогают. Хочет или не хочет судья, на него давит большой клуб, поэтому они помогают "Зениту", когда обслуживают их матчи.

Миодраг Божович говорит о моменте в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России между "Зенитом" и "Динамо", который проходил в Санкт-Петербурге. В первом тайме главный судья встречи Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти после жесткого стыка полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо с нападающим москвичей Константином Тюкавиным. Судья не назначил 11-метровый удар даже после просмотра видеоповтора на VAR. Этот инцидент был признан ошибкой Кукуляка, который был отстранён от дальнейшей работы на матчах РПЛ на неопределённый срок.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Божович Зенит Кукуляк
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