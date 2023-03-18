- В "Сочи" все-таки играли именно на него, Кассьерра был там ключевым футболистом. В «Зените» собраны игроки посильнее, и там игра вокруг Матео уже не строится, - приводит мнение Воробьева Sport24.
Колумбийский центрфорвард Матео Кассьерра пополнил состав "Зенита" летом 2022 года, перебравшись из "Сочи". За петербуржский коллектив футболист провел 24 встречи во всех турнирах, в них ему удалось отметиться 4 точными попаданиями и оформить 6 голевых пасов. Для того, чтобы отправить мяч в ворота соперников Матео требуется примерно 315 игровых минут. Для сравнения в предыдущем сезоне Кассьерра записал на свой счет 14 голов и 6 ассистов в 23 встречах за "Сочи". Контракт колумбийского игрока с "Зенитом" рассчитан до конца июня 2025 года.
Экс-игрок "Сочи" Воробьев: у нас Кассьерра был ключевым футболистом. В "Зените" собраны игроки посильнее
Российский экс-футболист "Сочи" Дмитрий Воробьев поделился мнением по поводу игры колумбийского нападающего Матео Кассьерры за "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"