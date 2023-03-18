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Галактионов: Пиняев показывает, что у российского футбола есть будущее

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Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов высказался по поводу игры российского нападающего команды Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
- Сергей один из тех игроков, который показывает, что есть будущее у российского футбола. Мы даем ему игровое время. Он дает результат. Мы определенно довольны, - приводит комментарий Галактионова "СЭ".

18-летний российский нападающий Сергей Пиняев пополнил состав "Локомотива" в январе 2022 года, перебравшись из "Крыльев Советов". С того момента футболист провел за коллектив из Москвы 6 встреч, в которых сумел отметиться 1 точным попаданием. В осенней части сезона юный талант забил 4 гола и оформил 3 голевых паса в 14 поединках за самарский коллектив. Благодаря своей игре Пиняев получил вызов в сборную России на контрольные матчи против Ирана и Ирака.


Пиняев Галактионов Локомотив
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