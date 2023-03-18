Ледяхов: игра, которую Джикия показал в матче "Оренбург" - "Спартак" - просто безобразие

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Химки
14:00
РостовНе начат
П1 3.3X 3.45П2 2.25
Нижний Новгород
16:30
ТорпедоНе начат
П1 2X 3.25П2 4.4
Крылья Советов
16:30
АхматНе начат
П1 2.19X 3.35П2 3.5
ЦСКА
19:30
ЗенитНе начат
П1 3.6X 3.45П2 2.22

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Уфа
12:00
ШинникНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.3
Динамо Мх
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.83X 3.5П2 4.4
Волга Ул
16:00
АланияНе начат
П1 3.5X 3.5П2 2.06
Кубань
16:00
ВелесНе начат
П1 2.33X 3.25П2 3.1
Нефтехимик
17:30
ВолгарьНе начат
П1 2.23X 3.25П2 3.3
Балтика
18:00
АкронНе начат
П1 1.66X 3.7П2 5.4

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Арсенал
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.29X 5.8П2 11

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МатчиТаблицаНовости2022/23
Бетис
16:00
МальоркаНе начат
П1 1.9X 3.3П2 4.8
Осасуна
18:15
ВильярреалНе начат
П1 2.9X 3.15П2 2.65
Реал Сосьедад
18:15
ЭльчеНе начат
П1 1.41X 4.7П2 8.6
Хетафе
20:30
СевильяНе начат
П1 2.8X 3.05П2 2.8
Барселона
23:00
РеалНе начат
П1 2.12X 3.6П2 3.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сампдория
14:30
ВеронаНе начат
П1 2.95X 3.15П2 2.6
Торино
17:00
НаполиНе начат
П1 4.9X 3.6П2 1.79
Фиорентина
17:00
ЛеччеНе начат
П1 1.68X 3.8П2 5.6
Лацио
20:00
РомаНе начат
П1 2.9X 3.1П2 2.85
Интер
22:45
ЮвентусНе начат
П1 2.12X 3.45П2 3.9

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

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Унион
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.49X 3.2П2 3.1
Байер
19:30
БаварияНе начат
П1 4.6X 4.5П2 1.67
Майнц
21:30
ФрайбургНе начат
П1 2.23X 3.45П2 3.3

Чемпионат Франции. Лига 1

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Аяччо
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МонакоНе начат
П1 5.4X 3.7П2 1.7
Страсбур
17:00
ОсерНе начат
П1 2.05X 3.4П2 3.9
Ницца
17:00
ЛорьянНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2
Монпелье
17:00
КлермонНе начат
П1 1.92X 3.5П2 4.3
Труа
17:00
БрестНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.55
ПСЖ
19:05
РеннНе начат
П1 1.52X 4.7П2 5.8
Реймс
22:45
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Ледяхов: игра, которую Джикия показал в матче "Оренбург" - "Спартак" - просто безобразие

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Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал игру центрального защитника Георгия Джикии в выездном матче против "Оренбурга" (0:2) в 20 туре РПЛ.
Фото: РПЛ
- Та игра, которую Джикия показал сегодня - это просто безобразие. Что случилось с его игрой в этом матче? У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает, - передает слова Ледяхова "РБ Спорт".

Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" - "Спартак" завершился со счетом 2:0 в пользу южноуральцев, при этом оба гола хозяев поля, по мнению различных экспертов, были забиты с позиционными ошибками центрального защитника "Спартака" Георгия Джикии. В турнирной таблице чемпионата красно-белые идут на втором месте, набрав 40 очков в 20 матчах. На 8 очков выше находится лидирующий в РПЛ "Зенит", у которого есть игра в запасе, по итогам тура выше "Спартака" может оказаться "Ростов", который играет на выезде с "Химками".


Спартак Оренбург Джикия Ледяхов
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