- Та игра, которую Джикия показал сегодня - это просто безобразие. Что случилось с его игрой в этом матче? У него такие ошибки регулярно возникают. Когда оборона в целом выглядит неплохо, Джикия не выделяется, а когда партнеры выглядят безобразно, Георгий от них не отстает, - передает слова Ледяхова "РБ Спорт".
Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Оренбург" - "Спартак" завершился со счетом 2:0 в пользу южноуральцев, при этом оба гола хозяев поля, по мнению различных экспертов, были забиты с позиционными ошибками центрального защитника "Спартака" Георгия Джикии. В турнирной таблице чемпионата красно-белые идут на втором месте, набрав 40 очков в 20 матчах. На 8 очков выше находится лидирующий в РПЛ "Зенит", у которого есть игра в запасе, по итогам тура выше "Спартака" может оказаться "Ростов", который играет на выезде с "Химками".
Ледяхов: игра, которую Джикия показал в матче "Оренбург" - "Спартак" - просто безобразие
Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Ледяхов прокомментировал игру центрального защитника Георгия Джикии в выездном матче против "Оренбурга" (0:2) в 20 туре РПЛ.
Фото: РПЛ