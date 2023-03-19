"У каждой команды своя история, идет разгар сезона, поэтому пока рано говорить о том, что будет летом. Что касается продления контракта, то никаких переговоров пока не было, никаких предложений не поступало", - цитирует Банатина "РИА Новости".
Дмитрий Баринов - капитан и воспитанник "Локомотива". Он выступает за основную команду "железнодорожников" с лета 2016 года. В текущем сезоне 26-летний россиянин, играющий на позиции опорного полузащитника, принял участие в 25 матчах за клуб во всех соревнованиях, в его активе 1 гол и 3 результативных паса. Контракт футболиста со столичным коллективом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Агент Баринова - о продлении соглашения с "Локомотивом": переговоров пока не было, предложений не поступало
Футбольный агент хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин, как продвигается продление действующего соглашения футболиста со столичным клубом.
Фото: ФК "Локомотив"