- Да нет секрета; вижу момент, что защитник уже готовится выносить мяч, и чуть?чуть хитринка, наверное. Есть какой?то навык, наверное, что я вижу этот момент, когда можно подставиться. Проблема для защитников в том, что они где?то не видят меня, потому что я часто за спиной или еще где?то нахожусь. Еще раз говорю, это не симуляция, грамотно подставиться тоже надо уметь. Можно ли наработать этот навык? Нет, может где?то с опытом приходит. Тюкавин тоже хорошо умеет подставляться, - приводит комментарий Комличенко "Матч ТВ".
Сегодня победу "Ростову" снова принес 11-метровый. К мячу подошел Максим Осипенко и уверенно реализовал 11-метровый, принеся дончанам победу над Химками (1:0). В предыдущем туре ростовчане также набрали три очка благодаря удару с точки, обыграв "Пари НН" (1:0) Команде Карпина за отрезок в 20 тур удалось заработать уже 13 пенальти. Если желто-синие получат еще один 11-метровый, то установят общероссийский рекорд. 14 пенальти в истории РПЛ не бил еще никто. Отметим, что в сегодняшнем поединке фол на себе заработал российский форвард Николай Комличенко. Для игрока российской сборной это уже 7-й заработанный пенальти в сезоне. Всего в активе воспитанника "Краснодара" 24 встречи за "Ростов" во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 10 точными попаданиями, а также оформить 12 ассистентских действий.
Комличенко - о заработанных пенальти: грамотно подставиться тоже надо уметь
Российский футболист Николай Комличенко поделился точкой зрения на свой навык зарабатывания пенальти.
Фото: ФК "Ростов"