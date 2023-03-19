- Конкретную причину поражения назвать не могу. Не ожидали, что с первых минут ЦСКА так понесётся вперёд, - приводит слова Кузяева "Чемпионат".
"Зенит" с Далером Кузяевым в составе в Москве проиграл ЦСКА (0:1). Для петербуржцев это поражение стало 2 в текущем розыгрыше РПЛ. На счету команды Семака так и осталось 48 очков. Теперь ближайшим преследователем коллектива из Санкт-Петербурга является "Ростов", который отстает от них на 7 баллов. Далер Кузяев провел на поле 90 минут и был заменен уже в компенсированное время. Следующая игру "Зенит" проведет с турецким "Фенербахче" в рамках контрольного поединка. Следующий же официальный матч у петербуржцев состоится против "Урала" Виктора Гончаренко в Санкт-Петербурге.
Кузяев: "Зенит" не ожидал, что ЦСКА так понесется вперед
Российский футболист "Зенита" Далер Кузяев высказался по поводу результата матча с ЦСКА (1:0) в 20 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"