- Я работал журналистом ещё в Советском Союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от него уходить. Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец. Нужно уходить от этого. Цивилизованный мир — нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу.
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. Ранее испанский специалист работал со швейцарским "Базелем". Ранее стало известно о том, что красно-белые начали "закрываться" от СМИ. "Спартак" под руководством Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав после 20 сыгранных матчей 40 очков. Москвичи отстают от лидирующего "Зенита" на восемь очков, а от идущего вторым "Ростова" на один балл. В Кубке России подопечные испанского тренера дошли до полуфинала Пути РПЛ, где в первом матче противостояния сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом".
Источник: Sport24
Орлов - о "закрытости" "Спартака": это советский стиль жизни, отрыжка коммунизма. Странно, что Абаскаль так поступает
Известный комментатор Геннадий Орлов обвинил испанского главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в советском менталитете.
Reuters