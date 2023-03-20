Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Орлов - о "закрытости" "Спартака": это советский стиль жизни, отрыжка коммунизма. Странно, что Абаскаль так поступает

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный комментатор Геннадий Орлов обвинил испанского главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля в советском менталитете.
Reuters
- Я работал журналистом ещё в Советском Союзе. Очень часто попадались закрытые спортсмены. Это советский стиль жизни, отрыжка коммунистического режима. Нужно от него уходить. Странно, что Абаскаль так поступает, учитывая, что он иностранец. Нужно уходить от этого. Цивилизованный мир — нужно открываться и идти с улыбкой навстречу друг другу.

Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" летом 2022 года. Ранее испанский специалист работал со швейцарским "Базелем". Ранее стало известно о том, что красно-белые начали "закрываться" от СМИ. "Спартак" под руководством Абаскаля занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав после 20 сыгранных матчей 40 очков. Москвичи отстают от лидирующего "Зенита" на восемь очков, а от идущего вторым "Ростова" на один балл. В Кубке России подопечные испанского тренера дошли до полуфинала Пути РПЛ, где в первом матче противостояния сыграли вничью с екатеринбургским "Уралом".

Источник: Sport24


Абаскаль Спартак Орлов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -6
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Два игрока "Оренбурга", Осипенко, Чалов и Кузяев - в сборной 20 тура РПЛ от Whoscored
«Спартак» прекратил чемпионскую гонку, ЦСКА вернул в нее «Зенит» – но в игре еще и «Ростов»! Возвращение интриги в РПЛ?
Калачев: у "Ростова" сейчас нет никакой красивой игры. Они не удержатся на втором месте
Дивеев - о травме в матче с "Зенитом": мне было даже больно говорить и подсказывать — сразу било в бок
Глебов - о Fan ID: чем опасен ребенок на футболе? Что он может сделать? Петарду зажжет? Или массовую драку устроит? 3
Чалов - о непопадании в сборную России: впереди три дня выходных — чилл 3
Орлов: не вижу в РПЛ ни одного игрока, которого могли бы позвать в приличный европейский клуб 3
Канчельскис - о гражданстве Малкома и Клаудиньо: получают такие деньги, налоги не платят, их целуют в одно место
Футболисты-тяжеловесы выявили победителей второго тура первенства России
Спасение Калешина в Калининграде и нулевая ничья "Рубина". Обзор 23-го тура Первой лиги 1
Чалов: внутри сидело, что с 2018 года не обыгрывали "Зенит". Понимали, что эта серия не самая хорошая
Тимофеев - о мотивации игроков "Ахмата": дело не в премиальных. Каждый хочет победить, каждый хочет оказаться выше эксклюзив
Уциев: проблемы со здоровьем у игроков "Ахмата" в игре с "Крыльями Советов"? Это были футбольные хитрости эксклюзив
Семак: "Зениту" заранее приписывают чемпионство? Это ошибочно 3
Канчельскис - о возможном переходе Захаряна в "Челси": это бред глупых людей, которые сидят в "Доме-2"