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Черников - о продлении контракта с клубом: в России буду играть только за "Краснодар"

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Хавбек "Краснодара" Александр Черников рассказал о продлении соглашения с клубом.
Фото: ФК "Краснодар"
"Подписал ли я новый контракт с "Краснодаром"? Да, мой новый контракт рассчитан до 2026 года. "Краснодар" - мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только "Краснодар", буду играть только за этот клуб здесь", - цитирует Черникова "РБ Спорт".

Александр Черников - воспитанник "Краснодара". За свой родной клуб россиянин провел 37 игр в РПЛ. В активе игрока 2 гола, 1 ассист, 37 желтых и 4 красных карточки. В текущем сезоне Черников поучаствовал в 8 поединках за "быков" - 7 в РПЛ и 1 в Кубке России. В общей сложности за "быков" 22-летний футболист провел 40 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.


Черников Краснодар
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