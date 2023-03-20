"Подписал ли я новый контракт с "Краснодаром"? Да, мой новый контракт рассчитан до 2026 года. "Краснодар" - мой дом, этот клуб дал мне дорогу в большой футбол, многим обязан этой команде. В России для меня существует только "Краснодар", буду играть только за этот клуб здесь", - цитирует Черникова "РБ Спорт".
Александр Черников - воспитанник "Краснодара". За свой родной клуб россиянин провел 37 игр в РПЛ. В активе игрока 2 гола, 1 ассист, 37 желтых и 4 красных карточки. В текущем сезоне Черников поучаствовал в 8 поединках за "быков" - 7 в РПЛ и 1 в Кубке России. В общей сложности за "быков" 22-летний футболист провел 40 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.
Черников - о продлении контракта с клубом: в России буду играть только за "Краснодар"
Хавбек "Краснодара" Александр Черников рассказал о продлении соглашения с клубом.
Фото: ФК "Краснодар"