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Глебов - о разговорах про большое количество пенальти: когда "Ростов" прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил

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Опорный полузащитник и капитан "Ростова" Данил Глебов рассказал о своем отношении к разговорам о якобы помощи "Ростову" со стороны судей большим количеством назначаемых пенальти.
Фото: ФК "Ростов"
- Если брать матч с "Химками", то как иначе оценивать эпизод с удалением, когда человек с прямой ноги просто убивает? А так - постоянно будут что-то говорить, "кто-то помогает". Когда "Ростов" прибивали судьи, что-то никто ничего не говорил. Пусть говорят, наше дело - тренироваться и играть, - передает слова Глебова "РБ Спорт".

Матч 20 тура Российской премьер-лиги "Химки" - "Ростов" завершился победой гостей со счетом 1:0, единственный гол на 18 минуте игры забил защитник Максим Осипенко, который реализовал пенальти, назначенный за удар в штрафной по ноге Николая Комличенко со стороны защитника "Химок". Этот пенальти стал 13-м назначенным в этом сезоне в пользу "Ростова", желто-синие повторили рекорд чемпионатов России по этому показателю, принадлежащий самарским "Крыльям Советов". 7 из этих 13 пенальти были назначены за нарушения против Комличенко.

Победа над "Химками" позволила "Ростову" набрать 41 очко и опередить в таблице московский "Спартак", выйдя на чистое второе место. Отставание желто-синих от лидирующего в чемпионате России "Зенита" сократилось с 10 очков до 7.

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Ростов Глебов
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