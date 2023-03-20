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Глебов: мы пока еще ничего не сделали. Сейчас "Ростов" второй, в конце сезона может быть седьмым

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Опорный хавбек и капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о втором месте команды в текущей турнирной таблице РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
- Насколько второе место в таблице выше нашего максимума? Мы не знаем, выше какого максимума можем прыгнуть. Делаем вещи плюс есть везение. Но удачу тоже надо заслужить. ...Еще 10 туров. Всё может поменяться, нам надо много работать. Мы пока еще ничего не сделали. Сейчас мы вторые, в конце сезона может быть седьмыми. Есть ли угроза "Зениту" или он чемпион? Есть угроза со стороны многих команд - "Динамо", "Спартак", "Ростов", - приводит слова Глебова "РБ Спорт".

По итогам 20 тура Российской премьер-лиги "Ростов", одержавший выездную победу над подмосковными "Химками" со счетом 1:0, набрал 41 очко и вышел на второе место, опередив в турнирной таблице московский "Спартак", который проиграл в гостях "Оренбургу" (0:2). Также желто-синие сократили с 10 до 7 очков отставание от лидирующего в чемпионате "Зенита" благодаря выездному поражению сине-бело-голубых от ЦСКА (0:1). Московское "Динамо" находится на четвертом месте с 35 очками, столько же у идущих пятыми "армейцев". Шестую позицию занимает грозненский "Ахмат" (32 очка), седьмую - "Оренбург" (31 очко).

«Спартак» прекратил чемпионскую гонку, ЦСКА вернул в нее «Зенит» – но в игре еще и «Ростов»! Возвращение интриги в РПЛ?


Ростов Глебов
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