Селюк: "Зениту" нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака. Скоро так оно и будет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Дмитрий Селюк высказался о большом количестве бразильских футболистов в "Зените".
ФК "Зенит"
- У меня такое ощущение, что идёт разлад между латиноамериканцами и российскими футболистами в "Зените", потому что эти только на себя играют. Думаю, что Семак уже мало чем там руководит. Всё между собой решают бразильцы. Они сделали большую глупость, я считаю. Им нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака, а лучше сразу директора. Скоро так оно и будет.

В "Зените" играет семь футболистов, имеющих гражданство Бразилии, в том числе нападающий Малком, полузащитники Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан и защитники Родригао, Роберт Ренан и Дуглас Сантос, последний из которых является капитаном клуба из Санкт-Петербурга после перехода во французский "Лион" хорвата Деяна Ловрена. В тренерском штабе "Зенита" также работает бразилец - Вильям Оливейра, который является одним из ассистентов Сергея Семака.

Источник: Metaratings


Зенит Селюк Семак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Карпин: если нас вернут на международные соревнования, то у Дзюбы есть шансы попасть в сборную России 1
Булыкин – о чемпионской гонке: есть куча примеров, когда 8-9 баллов лидерства были растрачены к последнему туру 1 эксклюзив
Булыкин: в матче с Ираном хочется видеть на поле игроков, у которых горят глаза 1 эксклюзив
Караваев: контракт с "Зенитом" согласован, но не подписан
Макарчук покинул расположение сборной России по состоянию здоровья
"Арсенал" намерен продлить контракт с Эдегором до 2030 года
Карпин: были ли предложения за время моей работы в "Ростове"? Встречался с представителями "Спартака" 1
Титульный спонсор "Пари НН" - о слухам об уходе: мы довольны результатами и не думали о разрыве отношений
Титульный спонсор "Пари НН" может прекратить финансирование клуба в случае вылета из РПЛ 1
Агент Сафонов - о назначении Василенко в "Аланию": неважно, кто чей родственник эксклюзив
Олег Василенко подписал контракт с "Аланией" 1
Защитник сборной России Артем Макарчук покинул расположение национальной команды из-за вирусной инфекции
Слуцкий: VAR придумали не с целью снижать судьям оценки, но в России все перевернулось и воспринимается как гильотина
Федотов - о победе ЦСКА над "Зенитом": помогли "Спартаку" и "Ростову"? В футбол всегда играешь за себя 2
Слуцкий - о Fan ID: я уже был в стиле Киркорова, меня трясло. Больше не пойду на футбол, буду смотреть дома 13