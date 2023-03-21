- У меня такое ощущение, что идёт разлад между латиноамериканцами и российскими футболистами в "Зените", потому что эти только на себя играют. Думаю, что Семак уже мало чем там руководит. Всё между собой решают бразильцы. Они сделали большую глупость, я считаю. Им нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака, а лучше сразу директора. Скоро так оно и будет.
В "Зените" играет семь футболистов, имеющих гражданство Бразилии, в том числе нападающий Малком, полузащитники Вендел, Клаудиньо и Густаво Мантуан и защитники Родригао, Роберт Ренан и Дуглас Сантос, последний из которых является капитаном клуба из Санкт-Петербурга после перехода во французский "Лион" хорвата Деяна Ловрена. В тренерском штабе "Зенита" также работает бразилец - Вильям Оливейра, который является одним из ассистентов Сергея Семака.
Источник: Metaratings
Селюк: "Зениту" нужно уже тренера бразильского поставить вместо Семака. Скоро так оно и будет
Агент Дмитрий Селюк высказался о большом количестве бразильских футболистов в "Зените".
ФК "Зенит"