Норманн - о возвращении в Россию из Англии: футбол есть футбол, и он одинаков везде. Я счастлив в Москве

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Полузащитник "Динамо" Матиас Норманн объяснил, почему решил вернуться в Россию из Англии.
ФК "Динамо"
- Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия — места, где я могу играть. А футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы. Если быть до конца честным, с момента приезда в Россию мне всегда нравилась Москва. Я хотел попробовать играть в столице. И, безусловно, здесь я счастлив.

Ранее в Российской Премьер-Лиге Матиас Норманн выступал за "Ростов", однако прошлый сезон провел в аренде в английском "Норвиче". Футболист вернулся из аренды летом 2022 года, после чего сразу отправился в новую - в московское "Динамо", за которое играет в текущем сезоне. Норвежец сыграл за бело-голубых 10 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Договор "Динамо" с "Ростовом" об аренде рассчитан до конца сезона.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Норманн Динамо
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