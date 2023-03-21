- Могли бы побороться за чемпионство в текущем сезоне? Не хочется говорить о прошлом. Будем играть, двигаться вперед. Победой над "Зенитом" помогли "Спартаку" и "Ростову"? В футбол всегда играешь за себя.
Напомним, ЦСКА в домашнем матче 20-го тура РПЛ обыграл санкт-петербургский "Зенит" 1:0. Из-за поражения от армейцев сине-бело-голубые, лидирующие в турнирной таблице чемпионата, не смогли увеличить свой отрыв от ближайших преследователей - "Ростова" и "Спартака". Красно-белые также проиграли свой матч в 20-м туре, уступив "Оренбургу" 0:2, что не помогло им приблизиться к лидеру сезона. "Ростов" же обыграл "Химки" 1:0 и теперь занимает второе место в турнирной таблице с 41 очком, отставая от "Зенита" на семь очков и опережая "Спартак" на один балл.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Федотов - о победе ЦСКА над "Зенитом": помогли "Спартаку" и "Ростову"? В футбол всегда играешь за себя
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о чемпионской гонке в РПЛ в текущем сезоне.
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