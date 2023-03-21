Мансилья: очень хочу стать полноценным игроком "Оренбурга"

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Аргентинский футболист Брайан Мансилья рассказал о том, что хотел бы подписать полноценный контракт с "Оренбургом".
Фото: ФК "Оренбург"
- Идет финальный этап переговоров. Надеялся, что все удастся решить на прошлой неделе, но это не получилось. Конечно, я очень хочу стать полноценным игроком "Оренбурга". Я люблю этот город, моя семья и я здесь счастливы. Хочу остаться здесь, - приводит комментарий Мансильи "СЭ".

Нападающий из Аргентины Брайан Мансилья пополнил состав "Оренбурга" в июле 2022 года, перебравшись на основе годичной аренды из "Расинга". С того момента футболист сыграл за южноуральцев 18 встреч, в которых сумел отметиться 2 голами и 6 голевыми пасами. Для того, чтобы поразить ворота соперников Брайану требуется примерно 545 игровых минут. По окончании текущего сезона Мансилья по договору "Оренбурга" и "Расинга" будет обязан вернуться в аргентинский клуб. В апреле аргентинцу исполнится 26 лет. "Оренбург" по итогам 20 туров имеет в своем активе 31 очко. Команда Марцела Лички располагается на 7-й строчке. В 21-м туре "Оренбург" встретится в Самаре с местными "Крыльями Советов".


Мансилья Оренбург Расинг
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