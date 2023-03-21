Экс-судья Николаев: защитник "Ростова" Лангович в матче с "Химками" должен был получать две желтые карточки

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Бывший российский рефери Алексей Николаев высказал мнение, что защитник "Ростова" Андрей Лангович должен был получить две желтые карточки в матче 20-го тура против "Химок" (1:0).
Фото: ФК "Химки"
- Фол против Идову? Для помощника очевидный момент, почему он не подсказал Володе по дисциплинарным санкциям, этот вопрос зададут бригаде арбитров. Во втором случае он действовал агрессивно. Это очевидные две желтые карточки, - высказал свое мнение Николаев в эфире "Матч Премьер".

Поединок 20-го тура, состоявшийся на "Арене Химки", между местными "Химками" и "Ростовом" закончился победой дружины Карпина. Исход игры решил российский защитник дончан Максим Осипенко, сумевший реализовать 11-метровый. 19-летний россиянин Андрей Лангович, играющий на позиции правого защитника, вышел на матч с химчанами в основе и провел на футбольном поле все 90 минут. Отметим, что в предыдущем туре Андрей сумел забить свой первый гол за команду Карпина, поразив ворота "Пари НН" (2:1). После матча ЭСК признал, что арбитр ошибочно засчитал гол Ланговича, так как до этого было нарушение правил. В 21-м туре "Ростов" встретится на своей домашней арене с аутсайдером лиги "Торпедо" из Москвы.


Николаев Ростов Химки Лангович
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