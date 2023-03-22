- Нужно спрашивать у самих легионеров, почему они всё чаще говорят о российском паспорте. Причины у каждого свои. В любом случае дело не в лимите на легионеров, потому что у нас его фактически нет. 13 иностранных футболистов - это никакой не лимит. Значит, дело в каких-то внутренних причинах, личных, - передает слова Колоскова Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что 26-летние бразильские атакующие полузащитники "Зенита" Малком и Клаудиньо оформили российское гражданство, агент футболистов сообщил о том, что они уже получили паспорта РФ. Также о своем желании получить гражданство России высказывались и другие игроки-иностранцы клубов РПЛ и их агенты: Бенхамин Гарре ("Крылья Советов"), Мохаммед Конате ("Ахмат"), Роман Мори Гбане ("Химки"), Лукас Вера ("Оренбург") и другие.
Колосков - о желании легионеров оформлять российский паспорт: дело не в лимите - в каких-то внутренних причинах, личных
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал высказываемое со стороны многих легионеров клубов РПЛ желание получить гражданство России.
Фото: РПЛ