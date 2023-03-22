Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Юран – один из кандидатов на пост главного тренера "Торпедо. Имя нового наставника команды объявят 25 марта

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера "Торпедо" после ухода Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Химки"
По сведениям источника, столичный клуб объявит нового главного тренера в субботу, 25 марта.

Сергей Юран оставался без работы с августа прошлого года, когда был уволен из "Химок".

22 марта московское "Торпедо" официально объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Талалаевым по взаимной договоренности сторон. Под руководством 50-летнего российского специалиста "Торпедо" замыкает таблицу РПЛ и является безоговорочным аутсайдером высшего дивизиона. За двадцать туров черно-белые набрали всего десять очков, включая техническую победу над "Пари НН" (3:0).

Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь баллов. От спасительного 12-го места команду отделяют десять очков. В следующем туре 2 апреля "Торпедо" на выезде встретится с "Ростовом", занимающим вторую строчку в чемпионате России с 41 очком.

Отметим, что Талалаев проработал в команде всего пять месяцев.

Источник: Sport24


Торпедо Юран Талалаев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Юран – один из кандидатов на пост главного тренера "Торпедо. Имя нового наставника команды объявят 25 марта 1
Полузащитник "Химок" Гбане: уверен точно, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!
Тукманов: игра "Торпедо" при Талалаеве менялась в лучшую сторону. Его уход мне непонятен 1
Норвежский журналист: Хайкин уже легенда клуба, он может стать Акинфеевым в "Буде-Глимте" 1
Быстров – о переходе в АФК: если уж так вышло, что Европа повернулась к нам задней точкой, то нужно куда-то двигаться 1
КДК РФС присудил техническое поражение "Пари НН" в матче РПЛ с "Торпедо" за участие дисквалифицированного футболиста 6
Тренер "Урала" Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча РПЛ за нецензурную брань в адрес судьи 2
Агент Лички: Марцел не мог подвести "Оренбург", "Краснодар" выбрал Ивича. Кто выиграл, а кто проиграл – покажет время
Президент "Урала" Иванов - о расширении РПЛ: 16 клубов это катастрофически мало. Я бы поддержал идею с 18 командами 1
Футбольный менеджер Галунов – о России в АФК: со спортивной точки зрения, Азия – шаг назад. Но это лучше, чем ничего эксклюзив
Хайкин – о возвращении в "Буде-Глимт": я не получил шанса в "Бристоль Сити". Мои цели: еврокубки и топ-5 лиг Европы 1
Галактионов стал первым тренером в истории "Локомотива", одержавшим победы в своих стартовых трех матчах РПЛ 1
Официально: Талалаев покинул пост главного тренера "Торпедо" 7
Мостовой: многие люди не понимают: где осень, а где весна. Все ищут проблему в системе игр, но не в этом причина 2
Президент "Урала" Иванов - о системе "весна-осень": не надо изобретать велосипед. Над нами уже весь мир смеется 1