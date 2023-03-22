По сведениям источника, столичный клуб объявит нового главного тренера в субботу, 25 марта.
Сергей Юран оставался без работы с августа прошлого года, когда был уволен из "Химок".
22 марта московское "Торпедо" официально объявило о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Андреем Талалаевым по взаимной договоренности сторон. Под руководством 50-летнего российского специалиста "Торпедо" замыкает таблицу РПЛ и является безоговорочным аутсайдером высшего дивизиона. За двадцать туров черно-белые набрали всего десять очков, включая техническую победу над "Пари НН" (3:0).
Отставание от зоны стыковых матчей составляет семь баллов. От спасительного 12-го места команду отделяют десять очков. В следующем туре 2 апреля "Торпедо" на выезде встретится с "Ростовом", занимающим вторую строчку в чемпионате России с 41 очком.
Отметим, что Талалаев проработал в команде всего пять месяцев.
Источник: Sport24
Юран – один из кандидатов на пост главного тренера "Торпедо. Имя нового наставника команды объявят 25 марта
Бывший наставник подмосковных "Химок" Сергей Юран является одним из кандидатов на должность главного тренера "Торпедо" после ухода Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Химки"