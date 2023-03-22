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Нападающий "Оренбурга" Мансилья: я люблю Путина! Это сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент

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Аргентинский форвард "Оренбурга" Брайан Мансилья высказался о президенте РФ Владимире Путине.
Фото: ФК "Оренбург"
– Знаю ли я Владимира Путина? Конечно! Я его люблю! Это сильный лидер. Хотел бы, чтобы у Аргентины был такой президент, – приводит слова Мансильи Sport24.

25-летний аргентинец стал игроком "Оренбурга" в летнее трансферное окно. Южноуральский клуб арендовал футболиста у "Расинга". Мансилья принял участие в пятнадцати играх текущего розыгрыша чемпионата России, отдав четыре голевых паса и забив единственный мяч. Благодаря домашней победе в прошлые выходные над "Спартаком" (2:0) команда Марцела Лички набрала 31 очко и поднялась на седьмое место в таблице РПЛ. Отставание от "Динамо" и ЦСКА, которые делят между собой четвертую строчку в РПЛ, составляет всего четыре балла.

Мансилья заявил о желании продолжить выступать в России и даже выразил готовность получить российский паспорт в том случае, если такой шаг одобрит президент клуба.


Оренбург Мансилья Путин
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