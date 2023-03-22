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Глушаков – о техническом поражении: всё должно решаться на футбольном поле, но сами виноваты

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Денис Глушаков поделился своими соображениями по поводу решения КДК присудить "Пари НН" в матче с "Торпедо" (1:1) техническое поражение.
Фото: В городе N
- Впервые в жизни получил 0:3 через четыре дня после матча. Что тут напишешь... Каждое очко на вес золота. Всё должно решаться на футбольном поле, но сами виноваты. Ничего страшного, злее будем, - высказался Глушаков в своем телеграм-канале.

Сегодня КДК принял решение наказать "Пари НН" поражением со счетом 0:3 по итогам разбирательств после поединка 20-го тура с "Торпедо" (1:1). Дело в том, что, по мнению комитета, нижегородцы допустили участие в матче с москвичами дисквалифицированного российского хавбека Ярослава Михайлова. Теперь на счету нижегородского коллектива 19 очков, тем самым команда опустилась на 13-ю строчку. Дружина Артема Горлов опережает "Химки", идущие в зоне прямого вылета, на 6 баллов.

Российский центральный хавбек Денис Глушаков только этой зимой пополнил состав "Пари НН". С этого момента экс-спартаковец провел всего 4 игры, в которых пока не отметился какими-либо результативными действиями. В следующем туре команда из Нижнего Новгорода на своей домашней арене примет бывший клуб Дениса "Локомотив".


Глушаков Торпедо Нижний Новгород
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